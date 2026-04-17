「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）巨人が３連勝で貯金「３」。前カードの阪神に続き、この日は首位・ヤクルト投手陣を打ち崩し一気に勢いをつける。初回、一気に畳みかけた。死球と連打で１死満塁とすると、大城が押し出し四球を選んで先制に成功。その後１点を追加し、２死二、三塁から増田陸の適時打で４点目。試合の主導権を握った。さらに三回には１死満塁で先発・ウィットリーが押し出し四球を選ぶと、なお