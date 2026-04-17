■大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ 準決勝 第1戦（17日、東急ドレッセとどろきアリーナ）【一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突第3週は日本開催SVリーグ女王を決めるチャンピオンシップ準決勝の第1戦が行われ、レギュラーシーズンを制したNECレッドロケッツ川崎は大阪マーヴェラス（レギュラーシーズン4位）にセットカウント0ー3（20ー25、19ー25、1