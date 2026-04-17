銚子漁港で水揚げされたサンマ＝2025年9月、千葉県銚子市サンマの国際的な資源管理を議論する北太平洋漁業委員会（NPFC）の年次会合が17日に閉幕し、2026年の総漁獲枠を現行の20万2500トンから5％減らすことで合意した。日本政府は低水準にある資源を回復させるために1割減を提案していたが、受け入れられなかった。会議は14日から大阪市で開かれ、中国や台湾、ロシアなど9カ国・地域が参加した。総漁獲枠は公海に加え、日本と