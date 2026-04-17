◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人の新助っ人ウィットリーが、3度目の登板で来日初勝利を手にした。初回にいきなり4点の援護をもらい「味方が早い段階で点を取ってくれて、自信を持って投げられた」と振り返った。3回の攻撃では自ら押し出し四球を選んで打点を挙げた。投げては2回以降はヤクルト打線を無安打。7回2安打無失点で9三振を奪う見事な投球だった。記念のボールを手にした右腕は「し