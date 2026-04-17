前駐イラク大使の松本太氏と同志社大教授の三牧聖子氏、元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イスラエルとレバノンによる停戦合意について議論した。松本氏は、停戦期間が短く、レバノンの親イラン勢力ヒズボラが従うことも期待できないため、「非常にもろい合意だ」と指摘。三牧氏は、トランプ米政権が停戦を仲介したのは「米国が主導権を握っていることを国内向けに示す必