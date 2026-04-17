「楽天−ロッテ」（１７日、楽天モバイル最強パーク）球場が騒然となるプレーがあった。０−０の八回表のロッテの攻撃。無死一塁で西川が空振り三振。一塁走者の藤原が二盗を試み、セーフとなった。しかし、西川が空振りした際に振り切ったバットが捕手のマスクを直撃。守備妨害となり、走者もアウトとなった。白井球審が「球審の白井です。バッターのインターフェアランスがあり、三振バッターアウト、ランナーもアウト。