【モデルプレス＝2026/04/17】女優の原日出子が4月16日、自身のInstagramを更新。食卓の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「栄養バランスばっちり」色彩豊かな蕪と文旦のサラダ公開◆原日出子、久しぶりの「お家ご飯」を公開原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったので お野菜もタンパク質も ミネラルも バランス良く食べました」とつ