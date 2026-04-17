名古屋発の4人組バンド・ねぐせ。が4月16日（木）、東京・渋谷ストリーム前の稲荷橋広場にてフリーライブを開催した。4月8日（水）に新曲「青春バイブレーション」を配信リリースしたばかりの"ねぐせ。"にとって、これがバンド初のフリーライブ。どんな編成で、どんなセットリストで開催されるのかは当日まで発表されていなかった。迎えた当日。4月の冷たい風が吹くなか、10代・20代を中心に溢れんばかりのファンが詰めかけ、たま