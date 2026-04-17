有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。4月のアシスタントは、タイムマシーン3号・関太とロックス・千葉康介です。4月5日（日）の放送では、4日（土）に放送された大型バラエティ特番「オールスター感謝祭’26春」（TBS系）について語った模様を