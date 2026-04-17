◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が勝ち越しのリーグ独走７号ソロを放った。同点の７回１死で２番手・根尾の初球を捉え、左中間席に運んだ。今カードは「ポケモンベースボールフェスタ２０２６〜３０年の想いをボールに込めて〜」として開催されている。森下は「なりたいポケモン」のお題に「ガオガエン」を挙げ、「上半身がゴツいから」と説明。そのガオガエンにも負けないパワー！