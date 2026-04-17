静岡市教育委員会は17日、静岡市立の20の小中学校で児童・生徒の個人情報をPTA役員に提供していたと発表しました。教育委員会によりますと2024年度から静岡市立の小中学校20校で児童生徒の個人情報が保護者の同意を得ずにPTA役員に提供されていたということです。保護者から問い合わせがあり発覚したもので、PTA活動に利用するために提供していました。これまで、外部に漏れたという報告はないということです。