元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里がリスに変身した。１７日にインスタグラムで「リス役、最高に楽しかった」とつづり、リスの着ぐるみ姿を披露。爪でドアをひっかく姿や、どんぐりを食べる様子などをアップした。「ＮＨＫオンデマンドでの配信は４／１８の１１：００まで！」と紹介し、「５役目？になるのかな。毎回可愛い衣装とキャラクターを演じられて本当に幸せ！！」と感想を記した。「見納めしてあげてください」と呼