１日に芸能活動の再開を発表した女優の広末涼子が１７日、インスタグラムを更新し、地元の高知県を訪れたことを報告した。イエローのロングドレス姿で笑顔の写真を添えて「たくさんの方々にあたたかく迎えていただき感謝しかありません。ありがとうございます」とつづった。広末は昨年４月に静岡県内で交通事故を起こして活動を休止し、同５月には双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症と診断されたことを公表。今