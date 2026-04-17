◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が来日初勝利をマークした。自身最長となる７回を投げて２安打９奪三振で無失点。３回には押し出し四球も選んで来日初打点も挙げた。３試合目の先発にして本領を発揮した右腕は敵地・神宮で日本初のヒーローインタビューに臨んだ。ウィットリーのヒーローインタビューは以下の通り。ー日本での初勝利。「味方が早い段階で点を取