◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）阪神・村上頌樹投手が、６回４安打１失点で降板した。初回２死、試合前から警戒していた細川に左越えの二塁打を浴びた。続くボスラーを歩かせ、高橋周の左前適時打で先制を許した。「初回に２アウトから失点してしまい、リズムに乗りきれなかった」と立ち上がりを悔やんだ。その後、得点圏まで走者を進めたのは１度だけ。「２回以降、粘り強く投げることでなんとか試合を