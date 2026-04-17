◆体操全日本個人総合選手権第２日（１７日、高崎アリーナ）男子の予選が行われ、昨年、初の世界選手権代表に選出され種目別の平行棒で銀メダルを獲得した角皆（つのがい）友晴（順大）は、合計８２・６４９点の６位で予選を通過した。２強の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）、岡慎之助（徳洲会）と同じ班でスタート。最初の種目のあん馬で１４・２００点の高得点を出すと左でガッツポーズを見せ流れに乗るかと思