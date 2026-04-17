医師に感謝の気持ちを伝えるベトナム人患者のボ・ティ・ラン・フオンさん（左）。（２月２８日撮影、河口＝新華社記者／彭奕凱）【新華社昆明4月17日】中国とベトナムの国境を流れる南渓河に薄く霧が立ち込める早朝、川に架かる中越大橋を足早に行く人の姿があった。ベトナム人女性のボー・ティ・ラン・フオンさんは入境手続きを終えると、まっすぐに目的地の雲南省紅河ハニ族イ族自治州の河口ヤオ族自治県人民医院へと向かった