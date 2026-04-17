中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月17日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は17日の記者会見で、在日中国大使館などへの嫌がらせや脅迫行為が相次いでいるとして、事件を軽視したり論点をそらすことなく、徹底的な調査と是正を行うよう改めて日本に求めた。郭氏は次のように述べた。ここ数年、中国の在日外交機関への嫌がらせや挑発行為が後を絶たない。最近では、刃物を持った現役自衛官が大使