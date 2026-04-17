18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。北海道では雷雨となるおそれがあります。週末と来週にかけての天気をフカボリしてお伝えします。■夏日続出も来週後半は広く雨で20℃を下回るところも？18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。19日（日）も九州では雨が降りますが、そのほかは晴れるところが多く、行楽日和となりそうです。21日（火）は日本海側を中心に雨が降り、雨の後は冷たい空気が