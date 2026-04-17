©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会 あらゆるステータスが最弱の「よわよわ先生」に、“癖”を掻き立てられる人が続出！？ 頑張る先生を守ってあげたくなるアニメ『よわよわ先生』が、2026年4月15日深夜からABCテレビにて放送が始まった。 【TVer】「パンツ履いてない！」阿比倉くんが教卓の裏で目にした衝撃の光景とは！？ アニメ『よわよわ先生』は、新人教師の鶸村（ひわむら）ひより先生（CV