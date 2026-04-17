歌手の中西圭三（61）がこのほど、神奈川県のBillboardLiveYOKOHAMAでデビュー35周年記念ライブを行った。バンドメンバーの手拍子に合わせて中西が登場すると「SOBAD」からライブはスタート。客席からデビュー35周年を祝う声が飛び「同じアーティストを35年も追い続けることなんてございますか？今日は皆さんへ向けての“大感謝祭”です！」と長年のファンに感謝した。ライブでは9月11日に東京・かつしかシンフォニー