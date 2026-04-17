京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親の車のドライブレコーダーの映像が一部消えていることがわかりました。安達優季容疑者（37）は先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでの間に、南丹市内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、安達容疑者は逮捕前、警察に結希さんを車で学校のそばまで送り届けたと説明していたということですが、教室で姿は