「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１８日開幕、大村）２連対率ナンバー１のエース１１号機は地元の岡崎凪汰（２４）＝長崎・１３５期・Ｂ１＝が引き当てた。「足合わせから１艇身出るのに、特訓ではめっちゃ出ることはなかった」と、スタート練習では試運転ほどの感触ではなかったことを口にしたが、唯一の５０％超の良機だけに本番ではパワーを発揮することも十分に考えられる。デビューか