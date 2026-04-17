◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の中日戦でよみうりテレビの中継ゲストを務めた。岡田顧問は同点の7回に森下翔太が左中間に勝ち越しの7号を放った場面で、中日バッテリーの甘さを指摘した。「同点でな。真っすぐから入るか。根尾はこれまでビハインドが多かったけど、同点の7回の入り方やな。何で初球ストレートやったんか。オレが監督やったら聞くよ。外のボ