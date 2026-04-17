京都で男児が遺体で発見された事件で、一体いつ・どのように遺棄したのか。通学用かばん・“靴”が点在していたのか。これらの謎を解くカギになる可能性があるのが、父親の車です。男児が行方不明になる直前の新たな映像を入手しました。【画像で見る】かばんと靴それぞれの発見場所と共通点警察は行方不明直後から事件の可能性含め捜査か父親は結希さんの遺体をいつ、どのように遺棄したのでしょうか。きょう（17日）警察が押収し