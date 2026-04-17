専業主婦に恨みでもあるんですかね…？しかも散々バカにしておいて、困ったときは頼ろうとするんです。「時間あるでしょ？」「私は経済回してるのよ！」って…それが人にモノを頼む態度か!?>>【まんが】私を見下すママ友(ウーマンエキサイト編集部)