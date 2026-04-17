「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１８日開幕、大村）前検一番時計は津田陸翔（２５）＝広島・１２９期・Ａ２＝がマークした。タイム通りに本人も「“出よる”って班の人から言われました。足合わせでも直線はすごかった」と直線系の良さには怪気炎を上げ「楽しみです」と好感触だ。来期適用勝率は６・１２でのシリーズ入り。Ａ１昇格へは勝率をグッと上げたい立場。好感触を得たのなら初日