グラビアアイドル天羽希純（29）が17日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。天羽は「社会の窓!」とコメント。胸元が丸くカッティングされたトップスを着用し、美バストをのぞかせたショットをアップした。さらに「寝かせない」と下着姿でベッドに寝転がる姿と、透明な水辺でのビキニ姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「色気あるなぁ〜」「全てが柔らかそう」「女神じゃん」「キュンキュンしちゃう」とコメントが