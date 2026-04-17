【第6話】 4月17日 公開 □第6話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月17日、武井宏之氏によるマンガ「呪ロ」第6話を週刊コロコロコミックにて公開した。 第6話では10年前のエピソードが描かれる。百鬼夜行に巻き込まれた俊作は、この世とあの世の境界線「サンズ」で鬼と出会う。地上では百鬼夜行が始まり、俊作の母も巻き込まれるが……。 □週刊コロコロ「呪ロ」のページ