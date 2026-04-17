「美酒爛漫」の製造元、湯沢市の秋田銘醸が、酒蔵見学プログラムを全面リニューアルし、22日にグランドオープンします。工程・歴史・体験を一体化した新たな酒蔵見学を楽しむことができます。1922年、湯沢市で誕生した秋田銘醸。酒造りが家業として営まれる時代に、「秋田の美酒を全国へ」という志を掲げて、県内の酒蔵、政財界人の融資が出資し、当時としては珍しい株式会社という形態で第一歩を踏み出しました。「美