4月16日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」が放送された。元祖クズ芸人こと山添寛（相席スタート）は、何かと誹謗中傷されがちななかで、とある人物からの一言に激しいショックを受けたといい…。【映像】相席スタート山添が卑屈自慢「僕ってかわいそうですよね…？」「卑屈自慢グランプリ」は、盛山晋太郎（見取り図）率いる「チーム盛山」と、久保田かずのぶ（とろサーモン）