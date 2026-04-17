女子プロテニス選手の園田彩乃（30）は4月14日に自身のInstagramを更新し、FILAの2026SSウエアを着用したテニスコーデを公開した。投稿では、白のセットアップに黄色のインナーカラーが入ったお気に入りの1着だと紹介しており、爽やかなカラーリングの新ウエア姿を複数枚の写真で披露している。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労が