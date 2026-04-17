SUPER BEAVERが、6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に収録される特典映像の内容を公開した。 （関連：歌声分析 Vol.11：SUPER BEAVER 渋谷龍太“今、この瞬間に生まれる声”の響き、言葉の芯を射抜く熱量の正体） 本作の初回生産限定盤A／Bには、2026年4月1日に開催された日本武道館公演『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～』のライブ映像がBlu-ray Di