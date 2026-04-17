新日本プロレスリング代表取締役社長の棚橋弘至（49）が4月10日に自身のXを更新し、ABCテレビ「news おかえり」出演時のオフショットを公開した。棚橋は2026年1月4日に現役を引退しており、この日は番組出演への感謝をつづるとともに、スタジオで撮影した1枚を投稿。偶数週の金曜日にレギュラーコメンテーターを務めることも伝えられている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ