“抽選に当たりさえすれば儲かる”として人気のIPO株（新規公開株）。だが、2026年のIPOは、“年初から7銘柄連続で公開価格割れ”という異例の事態に見舞われた。中東情勢は一因ではあるが、それだけでは説明がつかない。もっと根本的な理由があるはずだ。IPO市場に起きている大きな変化と、投資家が取るべき対応を探る！（河野拓郎、ダイヤモンド・ザイ編集部）年初の公開価格割れは過去10年で1回“そこから7連敗”は例がないな