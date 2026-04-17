ニューカッスルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスは今節復帰の可能性があるようだ。17日、イギリスメディア『BBC』がエディ・ハウ監督のコメントを伝えている。ニューカッスルでキャプテンを務めるギマランイスは、プレミアリーグ第26節のトッテナム・ホットスパー戦で左足のハムストリングを負傷。それ以来、2カ月以上にわたって戦線を離脱していた。ニューカッスルはその間、公式戦8試合で3勝5敗に終わり、FA