■「東京ディズニーシー」がテーマの放送で共演のふたり 【写真】阿部亮平と塩粼太智のツーショット／出演者同士の自撮りショット①～② フジテレビ『ナゾトレMAXXX』公式SNSにて、Snow Man阿部亮平とM!LK塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）のツーショットが公開された。 ふたりは4月16日の放送で共演。この日の放送は、開園25周年で注目度MAXXXの「東京ディズニ&