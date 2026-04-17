【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に収録される特典映像の内容が解禁となった。 ■ライブバンドとしての魅力が存分に堪能できる特典映像 本作の初回生産限定盤A・Bには、2026年4月1日に開催された日本武道館公演『都会のラクダSP at 日本武道館 ～ラクダフロムトウキョウジャパン～』のライブ映像を、Blu-rayとDVDにそれぞれ収録