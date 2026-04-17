9人組グループ・Snow Manが出演する17日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SPに、「りくりゅうペア」ことフィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が出演。人生初バラエティーだという2人が、Snow Man、木梨憲武と貴重な素顔トークを展開した。【写真】金メダルを掲げ氷上で最高の笑顔…“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表＜報告全文＞ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック金メダ