俳優・濱正悟（３１）が１７日、都内で初の主演映画「お別れの歌」の公開初日舞台あいさつに柴田啓佑監督と登壇した。教師をやめて、地元の古い家具屋で無気力に働く主人公を繊細に演じた濱は、２０１５年の俳優デビューから初めてのメインを務めた感想について「これだけの芝居は初めてでしたし、本当に不安というか未知なる空間に行く感じでした。とにかく、がむしゃらにあがいて、俳優としてもがいていた部分が重なった作品