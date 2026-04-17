レバノン・ベイルート南部で、イスラエルとの停戦発効を受けて家に向かう少女たち＝17日（ロイター＝共同）【エルサレム、カイロ共同】イスラエルのカッツ国防相は17日、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラについて「停戦期間終了後、政治的手段か軍事的手段で排除されなければならない」と述べた。攻撃再開を辞さない構えを示唆し、イスラエル軍は南部での占領を続けると主張した。地元メディアが報じた。レバノン政府は自国