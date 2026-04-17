◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月17日みずほペイペイ）オリックスの大卒5年目・渡部遼人外野手が8回に右翼へ2ランを放ち、プロ初本塁打を記録。1試合6出塁の大暴れだ。3打席目まで四球、死球、四球と2番打者として最高の役割を果たし、5回先頭でも左前打。6回2死一塁でも左翼観客席へのエンタイトルツーベースを記録した。そして8回2死二塁の第6打席で、鈴木豪から右翼席へ1号2ラン。プロ初本塁打に、