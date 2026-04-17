ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が、３ｒｄ写真集「天職」（集英社）のデジタル版を紙版写真集と同日の２２日に発売することを１７日、発表した。石田はグループからの卒業を発表しており、今作は「卒業写真集」となる。シンガポールのリゾート地で撮影を敢行し、開放的な雰囲気の中で、ランジェリーやビキニ姿などに挑戦。圧倒的に艶っぽい１冊となる。石田は「シンガポールでおいしいご飯をたくさん食べながら、自然に、そし