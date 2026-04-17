ドアの前で寂しそうに鳴く子猫。その愛くるしい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は26万回を超え「飼い主さん見つけた時のアレッて可愛い」「にゃん生1周目感がたまらん可愛い」「あんよ短いいいいいいいいいいいいい」といったコメントが集まっています。 【動画：扉に向かって鳴いていた子猫→『飼い主さんを見つけた』次の瞬間…かわいすぎる光景】 飼い主さんはどこ？ Instagramアカウント「おもち」に投