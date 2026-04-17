女優の宮澤エマが、テレビ東京系主演ドラマ「産まない女はダメですか？ ～DINKsのトツキトオカ」がTVerやLeminoで100万回再生されたことに「感謝の気持ちでいっぱい」と11日に更新したインスタグラムに投稿した。 【写真】主演ドラマが100万回再生！刺激的すぎるドラマが好評 宮澤は「1、2話観て頂けましたか？まだの方はぜひTVerやLeminoで100万回再生されたと聞いても感覚的に理解できない数字の大きさにびっくり