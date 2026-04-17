グラビアアイドルの髙野真央(22)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。13日に発売されたグラビアムック本「FRIDAY GOLD 2026 Spring」(講談社)に、同じ事務所「seju」に所属する溝端葵(24)とともに登場したことを報告した。 【写真】ムギュッと密着！迫力に圧倒されそう 髙野は同号発売日の13日に「本日発売『FRIDAY GOLD』の表紙＆巻頭をあおまおで飾っています!!」と報告。「反響が⼤きかった企画を