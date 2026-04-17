ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイの大学院生であるウェイン・シャンブリス氏が、アメリカのロサンゼルス自然史博物館で開催されている「Unearthed:Raw Beauty(発掘：ありのままの美しさ)展」で撮影したさまざまな鉱物の写真をブログで公開しました。God sleeps in the minerals | Chamblissianhttps://wchambliss.wordpress.com/2026/03/03/god-sleeps-in-the-minerals/Unearthed: Raw Beauty | Natural History Museumhttps://nh