◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）オリックス・渡部遼人（はると）外野手が「２番・中堅」で先発し、６打席目にプロ初本塁打を放った。８点リードの８回、２死一塁でカウント２―２から鈴木豪の直球を強振。右翼席へ、さらにリードを広げる２ランを運んだ。守備・走塁のスペシャリストとして重宝されるプロ５年目の左打者。前打席までに２安打を放っており、この時点で打率６割４分７厘