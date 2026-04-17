◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）１―１の７回に２番手で登板した中日・根尾昂投手が、痛恨の一発を浴びて勝ち越しを許した。先頭・中野から空振り三振を奪ったが、続く森下への初球の１５０キロが真ん中へ。完璧に捉えられ、左中間へのソロとなった。今季はプロ初勝利も挙げるなど好投を続けていたが、６試合目の登板で痛い初失点となった。