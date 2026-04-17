両陛下と愛子さまが春の園遊会で各界の功労者らをもてなされました。■声優・野沢雅子さん「最高に幸せでした」穏やかな陽気に包まれるなか開催された天皇皇后両陛下主催の春の園遊会。両陛下のほか、10人の皇族方が出席されました。各界の功労者やその配偶者など1400人以上が集まりました。「ドラゴンボール」シリーズで主人公・孫悟空役などをつとめる声優の野沢雅子さん。天皇陛下「子どものときにテレビで『ゲゲゲの鬼太郎』を